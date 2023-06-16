Чаще всего установкой памятника на могилу все занимаются весной или летом. И это логично – снег к этому моменту растаял, земля уже не такая твёрдая, грунт выкапывать легко. Соответственно, гораздо проще выполнить все необходимые работы по размещению мемориальной формы на выделенном участке кладбища. И именно тут многие люди допускают ошибку.

Почему-то бытует мнение, что раз установку могильного памятника делаем весной-летом, то и заказ в мастерскую Краснодарского края нужно оформлять в феврале-марте. Но это большая ошибка! Лучше всего заказать монумент заранее – зимой. Ниже объясняем – почему так стоит сделать.



Причины оформить заказ зимой ?

1) Не будет очередей. Вам не придётся ждать, когда пройдут все остальные клиенты в мастерской, успевшие занять очередь раньше. А специалисты, изготавливающие мемориальные изделия, не будут в затруднительном положении из-за задержек поставок камня – что может произойти по весне, когда резко возрастает спрос на эту продукцию.

2) Цены на памятники зимой обычно ниже, чем в весеннее время. В первую очередь – потому что спрос значительно ниже. Мастерские могут делать скидку на имеющуюся в наличии продукцию.

3) Можно легко заказать памятник – в плане того, что специалисты не загружены работой до предела. Они более внимательно и ответственно подойдут к задаче, не будут отвлекаться на другие дела. Если ваши стела, тумба, постамент или цоколи имеют дополнительные элементы оформления – тогда мастер сможет кропотливо и аккуратно нанести на поверхности памятника все нужные узоры или надписи.

4) Времени с момента заказа до момента установки могильного памятника остаётся с хорошим запасом. Получится без спешки согласовать эскизный проект с родными и близкими, прояснить все детали у мастеров и заранее выбрать наиболее подходящую дату для размещения памятника. 5) Бесплатное хранение изготовленного памятника. Этот момент лучше уточнять у мастеров заранее. Но обычно компании, производящие мемориальную продукцию, идут в этом вопросе навстречу своим клиентам. И это вполне логично.

Установка конструкции на кладбище

Чтобы установка изготовленного памятника прошла без проблем и хлопот – советуем придерживаться следующего порядка действий: 1) Получите у руководства кладбища разрешение на установку конструкции. Обращаться должен человек, выступавший в качестве распорядителя похорон. 2) Запланируйте доставку. Подойдут услуги транспортной или ритуальной компании. 3) Наймите рабочих, которые займутся установкой могильного памятника. Советуем обращаться в компании, которые специализируются на подобных задачах. Обычные разнорабочие могут не знать всех нюансов и тонкостей такой деятельности: как донести, установить и не повредить при этом могилу. Заказать подходящий вариант мастерам В нашей компании, Grant-Kamen, мастера уже более 13 лет занимаются производством мемориальной продукции разного типа. Посмотреть фото и стоимость можно в нашем каталоге. Работаем по городу Белореченску и всему Краснодарскому краю. Есть бесплатная доставка. Чтобы заказать памятник или задать уточняющие вопросы – звоните нам по телефону: 8 (918) 169-94-30.

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