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Элитные памятники на могилу значительно отличаются от обычных могильных надгробий. Такие конструкции сразу привлекают к себе внимание на кладбище за счёт своей роскошности, проработанности, вниманию к мельчайшим деталям, необычных конструктивных решений.

Установить подобный памятник на могилу усопшего – значит, тем самым отдать ему большую дань памяти. Подчеркнуть таким образом, что человек при жизни был выдающимся гражданином, значимой личностью, о котором будут помнить ещё долгие годы.

Каким образом сделать надгробие особенным?

Есть разные способы для этого. Наиболее часто встречаются такие:

  • Заказ – индивидуальный, а не типовой. Для этого вы должны сначала детально описать своё видение хорошим мастерам в Краснодарском крае. Если уже есть готовые эскизы – также предоставьте их специалистам, которые будут делать памятник.
  • Материал. Гранитом или мрамором уже никого не удивить? Зависит от редкости и цены того или иного типа расцветки камней. Посмотрите на стелы и плиты из зелёного мрамора (например) – они сильно выделяются на фоне однотипных надгробий с обычными цветовыми гаммами. Элитные могильные памятники редкой расцветки – хороший способ сделать надгробие заметным.
  • Оформление. Есть разные варианты. Но один из самых лучших – нанести надписи на памятник с помощью настоящего сусального золота.

Где заказать элитный памятник?

Для этого обращайтесь к нам – в компанию Grant-Kamen. Уже более 13 лет мы изготавливаем мемориальные конструкции на заказ. Также делаем качественные и красивые элитные памятники.

Чтобы лучше понять, о чём идёт речь – смотрите каталог на нашем сайте. Там есть самые разные памятники: цены, фото и характеристики прилагаются.

Чтобы получить консультацию или сделать заказ – звоните на телефон: 8 (918) 169-94-30 (Краснодарский край). Наши менеджеры подробно ответят на ваши вопросы.

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